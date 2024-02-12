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Giriş Tarihi: 12.2.2024 10:28 Son Güncelleme: 12.2.2024 11:15

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için seferberlik başlattı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için seferberlik başlattı

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 21. haftada Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşamıştı. Geçtiğimiz gün oynanan Başakşehir maçında da Victor Nelsson'un sakatlanmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim için seferberlik başlattı.

Galatasaray'da geçtiğimiz gün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı ekipte endişe yarattı. Nelsson'un da sakatlığının üstüne savunmada eksilen Galatasaray, hafta içi oynanacak Sparta Prag maçına Abdülkerim Bardakcı'yı yetiştirmeye çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre; Sparta Prag maçında kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacı için teknik heyet seferber oldu.

Cim Bom'un 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk, sakatlığı bulunan milli stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" cevabını vermişti.

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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için seferberlik başlattı
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