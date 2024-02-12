Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için seferberlik başlattı

Galatasaray'da geçtiğimiz gün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı ekipte endişe yarattı. Nelsson'un da sakatlığının üstüne savunmada eksilen Galatasaray, hafta içi oynanacak Sparta Prag maçına Abdülkerim Bardakcı'yı yetiştirmeye çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre; Sparta Prag maçında kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacı için teknik heyet seferber oldu.

Cim Bom'un 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk, sakatlığı bulunan milli stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" cevabını vermişti.