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Giriş Tarihi: 12.2.2024 07:50 Son Güncelleme: 12.2.2024 07:59

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Muci, Kayseri'de 11'de! Tayfur 2 ay, Ghezzal 2 hafta yok

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Muci, Kayseri’de 11’de! Tayfur 2 ay, Ghezzal 2 hafta yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Ernest Muci karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Kartal'da sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl 2 ay, Ghezzal ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, ilk maçına Kayseri'de çıkacak. Hücum hattında Aboubakar, Ghezzal, Rashica gibi çok önemli eksikleri olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, 23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla görüşerek, ''Hazır mısın? Kayseri maçında 11'de başlıyorsun" mesajı verdi.

TAYFUR BİNGÖL 2 AY, GHEZZAL 2 HAFTA YOK
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Ghezzal'ın ise tedavisi 2 hafta sürecek.

SANTOS SİFTAH PEŞİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında Siyah-Beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 dış saha deplasman müsabakasına çıkan Portekizli hoca, ikisinden de puansız ayrıldı. Kara Kartal, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mehmet, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Zaynutdinov, Amartey, Gedson, Semih, Muci, Cenk, Muleka

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