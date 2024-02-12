SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Muci, Kayseri’de 11’de! Tayfur 2 ay, Ghezzal 2 hafta yok

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, ilk maçına Kayseri'de çıkacak. Hücum hattında Aboubakar, Ghezzal, Rashica gibi çok önemli eksikleri olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, 23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla görüşerek, ''Hazır mısın? Kayseri maçında 11'de başlıyorsun" mesajı verdi.



TAYFUR BİNGÖL 2 AY, GHEZZAL 2 HAFTA YOK

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Ghezzal'ın ise tedavisi 2 hafta sürecek.