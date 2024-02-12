Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 12.2.2024 07:39 Son Güncelleme: 12.2.2024 07:57

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens yıllara meydan okuyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens yıllara meydan okuyor

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, adım adım emekliliğe giderken her maçında ise 18’lik genç oyuncu gibi hırslı...

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens, profesyonelliğinden ise bir adım geriye atmadı. 36 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okurken performansı ile de alkışları toplamaya devam ediyor. Belçikalı futbolcu Başakşehir karşısında hücumda takımın beyni olurken golü ile de maça nokta koyan isimdi.

Ligde 4 gol-5 asiste imzasını atan Mertens, 25 haftada geçen sezonki istatistiğine ulaştı. Ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan deneyimli oyuncu, G.Saray'da kalmayı tercih etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens yıllara meydan okuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA