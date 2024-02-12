SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mertens yıllara meydan okuyor

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens, profesyonelliğinden ise bir adım geriye atmadı. 36 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okurken performansı ile de alkışları toplamaya devam ediyor. Belçikalı futbolcu Başakşehir karşısında hücumda takımın beyni olurken golü ile de maça nokta koyan isimdi.

Ligde 4 gol-5 asiste imzasını atan Mertens, 25 haftada geçen sezonki istatistiğine ulaştı. Ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan deneyimli oyuncu, G.Saray'da kalmayı tercih etmişti.