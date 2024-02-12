SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına çıkış arıyor! Konuk Hatayspor

Hafta içinde Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son sekize yazdıran Trabzonspor, bugün Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek. Son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan bordo-mavililer, sahadan üç puanla ayrılıp, yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Fırtına'da karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin ile Afrika Kupası'nda dün gece final oynayan Pepe ile Onuachu forma giyemeyecek. Bu arada Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Umut Bozok, teknik direktör Abdullah Avcı'dan özür diledi ve affedildi.