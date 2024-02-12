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Giriş Tarihi: 12.2.2024 07:38 Son Güncelleme: 12.2.2024 07:55

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına çıkış arıyor! Konuk Hatayspor

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına çıkış arıyor! Konuk Hatayspor

Süper Lig’deki son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Hatayspor’u konuk edecek. Bordo-Mavililer, rakibini yenip kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen’in yanı sıra Afrika Kupası finalinde dün gece birbirlerine rakip olan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Hafta içinde Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son sekize yazdıran Trabzonspor, bugün Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek. Son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan bordo-mavililer, sahadan üç puanla ayrılıp, yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Fırtına'da karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin ile Afrika Kupası'nda dün gece final oynayan Pepe ile Onuachu forma giyemeyecek. Bu arada Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Umut Bozok, teknik direktör Abdullah Avcı'dan özür diledi ve affedildi.

MEUNIER İLK 11'E
Kupadaki Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna dahil olan yeni transfer Thomas Meunier, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'deki yerini almaya hazırlanıyor. Yoğun maç trafiği nedeniyle takımla birlikte çok fazla antrenman yapma şansı bulmayan Belçikalı sağ bekin, daha çok görüntülü analizler üzerinden Abdullah Avcı'nın oyun planına adapte olmaya çalıştığı öğrenildi.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğuzhan, Massanga, Görkem, Doğukan, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına çıkış arıyor! Konuk Hatayspor
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