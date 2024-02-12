Volkan Demirel’den Halil Dervişoğlu için Galatasaray’a teşekkür

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Volkan Demirel, Halil Dervişoğlu transferi için Galatasaray'a teşekkür etti.

Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Öncelikle Türk futbolu adına güzel bir maç olacak. Hava, zemin çok güzel. Umuyorum ki Trabzon halkı da maça gelir. Onlar varken bu stadyum daha güzel oluyor. İnşallah iyi bir seyirci olur."

"Anma törenlerine katıldık, sonra Başakşehir'le oynadık, sonra buraya geldik. Transferin son günleriydi. Hatay için ne gerekiyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Hatayspor için amacımız oradaki insanlara umut olmak. Onların adının geçtiği her yerde onları temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bizim bu seneki misyonumuz bu. 2-3 haftadır güzel sonuçlar alıyoruz. Buradan da puan ya da puanlar almak istiyoruz."

"Halil ihtiyacımız olan pozisyonda olan bir oyuncuydu. Galatasaray'a da teşekkür ediyorum bize verdikleri için. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hepsi süre alacak. Biz transfer yapmak için değil, ihtiyacımız olan oyuncuları almayı tercih ediyoruz. Doğru transferlerle, doğru planlarla iyi iş yaptığımızı düşünüyorum."