Yusuf Yazıcı menajerini değiştirdi! İsrailli ünlü isimle anlaştı...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de bu sezon formuyla dikkat çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız takımındaki sözleşmesinin bitimine aylar kala menajerini değiştirme kararı verdi.

Yazıcı, İsrailli menajer Pini Zahavi'nin Gol International şirketiyle sözleşme imzaladı.

Ayrıca 27 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Fabrizo Romano'nun haberine göre birçok Avrupa takımı ofansif orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Lille formasıyla toplamda 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 3 asist katkısında bulundu. Milli futbolcu, son olarak PSG ile oynanan maçta takımının tek golünü atmıştı.