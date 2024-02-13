Mbappe ve Real Madrid arasında maaş sorunu

Yaz transfer döneminde ne yapacağını en çok merak edilen isimlerden biri olan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor. PSG ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan yıldız oyuncu Real Madrid'le görüşmelerini sürdürürken henüz İspanyol deviyle anlaşma sağlayamadı.

"REAL MADRID'İN TEKLİFİ DÜŞÜK"

Athletic'te yer alan haberde Mbappe ve Real Madrid'in ekonomik konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleme kaydedemediği ifade edildi. Haberde, Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye sunduğu teklifin daha önce sunulan tekliften düşük olduğu ve yıldız oyuncunun kararsız olduğu kaydedildi.

Real Madrid'in sunmuş olduğu teklifi Mbappe'nin düşük bulmasına rağmen yıldız futbolcunun takımda en fazla maaş alan isim olacağı aktarıldı. İspanyol devinde şu anda yıllık 24.3 milyon Euro ile en fazla kazanan isim Toni Kross. Paris Saint Germain'le bu sezon 29 maça çıkan Kylian Mbappe 30 gol kaydetti. Mbappe bu maçlarda 7 asist yaptı.