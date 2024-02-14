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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Aslan 3’te 3 yaparsa şampi…

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Aslan 3’te 3 yaparsa şampi…

Süper Lig’de zirvenin el değiştirdiği 25. haftanın analizini yapan SABAH Spor yazarları, gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu

Son günlerin moda değimine göre psikolojik üstünlük G.Saray'a geçti. Siz buna katılıyor musunuz? Sarı-kırmızılı takım artık liderliği bırakmaz mı? Sparta Prag maçı için de sizden bir tahmin alayım?

LEVENT TÜZEMEN: Ben psikolojik üstünlükten bahsederken G.Saray'ın hâlâ 'Son şampiyon' unvanını koruduğunu vurgulamak istedim. Hem Okan Buruk'un hem yönetimin hem de şampiyonluk yaşamış futbolcuların zirve yarışında nasıl hareket edileceği konusunda ne kadar güçlü refleksleri olduğunu görüyoruz. Bundan önce, Trabzonspor ile başlayacak süreçte 5 maça dikkat çekip, bu karşılaşmaların sonunda G.Saray'ın hepsini kazanırsa lider olacağını dile getirmiştim. Söylediklerimin ne kadar isabetli olduğunu gördük. G.Saray beni yanıltmadı ve 5 maçını kazanıp zirveye çıktı. Şampiyonluk yolu Karadeniz'den geçiyor. G.Saray hem Trabzon'u hem de Samsun'u evinde yendi. Şimdi aynı şartlar F.Bahçe için geçerli. Çünkü Rize ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. G.Saray, önündeki Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa yarışta 'Şampi…' noktasına gelir. Prag maçına gelirsek, G.Saray, dolu tribünlerle rakibini yenecektir.




AHMET ÇAKAR: Az hafta kaldı ama futbol bu. G.Saray'ın, Ankaragücü'nü yenebileceğini kim garanti edebilir? Pek tabii ki F.Bahçe'nin de Rize'yi yeneceğini kimsenin garanti edemeyeceği gibi. Sonuç olarak baktığımızda ibre G.Saray'da olsa da bütün her şeyin temizleneceği bir G.Saray-F.Bahçe maçı var. Ligin bitmesinden bir hafta önce... F.Bahçe'nin travmasını anlayabiliyorum. En ufak puan kaybında 'Yandım Allah!' diyorlar, Bunu Ali Koç da söylüyor, 30 milyon Fenerbahçeli de.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ligde çok şey olur. İki puanlık fark önemli değil. Ama F.Bahçe derbisini kendi sahasında oynayacak G.Saray'ın şu anda öne geçmesi önemli bir avantaj. G.Saray'da da F.Bahçe'deki gibi benzer sorunlar var. Zaha güçsüz. Ziyech'in sakatlanması bana göre Okan Buruk'un şansı. Çünkü onu da güçsüz olduğu halde oynatmak zorunda hissediyordu kendini. Şimdi en büyük problem İcardi. Şu andaki çok olumsuz fizik gücüne rağmen sınırsız kredisi devam ediyor. G.Saray'ın da bence Muslera, stoperleri, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Torreira ve 65-70 dakikada Mertens taşıyıcı güçleri.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray sosyal medyada kuvvetli ve Fenerbahçe'nin de mental kırılganlığını iyi kullanıyorlar. Fenerbahçe öndeyken bile Seyrantepe'deki maç bahane edilerek üstünlük vurgulanıyordu. Mesela Galatasaray, Sivas'ta berabere kaldı, medyası oyun değil penaltı pozisyonları üstünde durdu. Algı yönetimi derken, en iyi örnektir. Kendi stadında boşu boşuna kazanmıyor Galatasaray. Müthiş bir tribün desteği, maç oynamasını bilen taraftarı var. Sparta Prag çok iyi bir takım ama önce bu atmosferi yenmesi lazım.

LOBİSİ OLMAYAN, EN ÇALIŞKAN HOCA KARTAL

F.Bahçe, Alanya ile berabere kalarak zirveden indi. İsmail Kartal yerden yere vuruluyor. Hatta Başkan Ali Koç'a, "Teknik adam değişimine git.." mesajı veriliyor. Bu durumu nasıl analiz etmek gerekir?

LEVENT TÜZEMEN: Yönetici Selahattin Baki, bir karşılaşmamızda camianın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, en ufak olumsuzlukta tepki verdiğini söylemişti. Alanya maçı sonrası Selahattin Bey'in sözlerinin ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Bir Alanyaspor beraberliğiyle kaybedilen liderlik sonrası oklar bir anda İsmail Kartal'ın üzerine çevrildi. Özellikle 'Teknik adam değişsin' çığırtkanlıklarına katılmıyorum. Sezon başından beri ön elemeler dahil takımına olumlu futbol oynatan ve sonuç alan kişi İsmail Kartal değil miydi? Bu süreçte İsmail Kartal'ın daha etkili olmasına yönetim destek vermelidir. Ayrıca yönetim, yine İsmail Hoca'nın kararlarında özgür davranmasını sağlamalıdır.




AHMET ÇAKAR: İsmail Kartal, Türkiye'nin en namuslu, en çalışkan ama lobisi az olan hocasıdır. Hatalar yapabilir, kaldı ki son maçta hata yaptığını düşünmüyorum ama içeride haftalar önce alınan Samsunspor ve geçen haftaki Alanya beraberlikleri çok önemli eksi puan. Enseyi karartmaya gerek yok. Daha çok maç var.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben herkes gibi skorlara göre eleştiri yapmam. F.Bahçe kazanırken, İsmail Kartal göklere çıkarılıyordu. Ben ise eleştirilerimi yapıyordum. Eğer yıldız futbolculara gerekli kondisyon idmanlarını yaptırmazsanız, fizikten düşerler. Çünkü medyaya güvenceleri var. Bir gol, bir asistle göklere çıkarılabiliyorlar. Onlar da bunları kullanıyorlar. Bu, bilhassa İstanbul'daki yabancıların yüzde 90'ı için geçerli. Şimdi bakıyoruz; Tadic, Dzeko, Szymanski ve Fred'de fiziki düşüş süratle devam ediyor. Herkesin olmazsa olmazı Fred, F.Bahçe'ye gelmeden önce bütün futbol hayatında bir kere 20 günlük sakatlık yaşamış. Burada ikinci 1.5 aylık gündemle geldi. İşte esas gerçekler…

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu fotoğraf yeni değil. Neredeyse her sezon oluyor. Fenerbahçe karışıyor, yönetim sıkışıyor, taraftar öfkeleniyor ve şampiyonluk gidiyor. İsmail Kartal'ın takımı 19 maç üst üste kazandı, bütün kulvarlarda yürüyor, rekorların sahibi. Ama bir beraberlikte her şey bitti, öyle mi? Hesabın kesileceği zaman sezon sonudur. Şu anda ligin en iyi, en etkili, en güçlü oyununu oynayan takımı var. Köprünün altından çok sular akacak. Kısacası; sıkıntı yok.

BU ACIYI ÇEKMEK ZORUNDA

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Santos'un futbol anlayışı taraftara umut vermiyor. Özellikle hücum oynatmadığı için. Sizce Portekizli teknik adam doğru mu yapıyor?

LEVENT TÜZEMEN: Muçi ve Worrall'ı çok beğendim. İngiliz stoperin pozisyon bilgisi yüksek ve nerede duracağını biliyor. Muçi, dikine, çabuk ve hızlı gidiyor. Ancak Muçi oynarsa aynı tipteki Gedson Fernandes nerede oynayacak? Santos çok disiplinli bir hoca ama hâlâ oyun anlamında Beşiktaş'a bir yenilik getirdiğini görmedim.

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın yapacağı tek şey var; debelenmemek, sezon sonunu beklemek. Kadrosu eksik bir Beşiktaş var. Bazı oyuncuların ne yaptığı belli değil. Ama Beşiktaş'a getireceğim tek eleştirim şu; Muçi ve Musrati'nin bonservis bedelleri 21 milyon Euro eder mi?




ÖMER ÜRÜNDÜL: Sabır gösterilmesi lazım. Şu anda elde etkili bir kanat forveti yok, Rebic 'in hali ortada. Muçi'ye baktım, hareketli, güçlü, hemen medyada olumlu yorumlar başladı. Ama 1-1.5 ay sonraki fizik gücü ne olacak? Onun için erken davranılmamalı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş ofansif oynamaya çalıştığında hatalar yapıyor, eksik yakalanıyor, kalesinde golleri görüyor. Santos dengeli oynamayı seçti, bu kez de pozisyona giremiyor. Son maçta Muçi'yi neden sağda oynattı diye eleştirildi. Sanki solda oynayıp, takıma maçlar kazandırmış gibi. Yanlış en baştaydı. İyi bir takım kuramadılar. Dolayısıyla kırılgan bir takım Beşiktaş. Son maçta da Mert Günok taşıdı takımı. Bu acı çekilecek. Santos ya da başkası fark etmez.

KALECİ MAVİ KART GÖRÜRSE NE OLACAK?

Futbolda mavi kart uygulaması yolda. Tartışmalar büyük. Teknik adamlar da bu konudan şikâyetçi. IFAB bu kuralı kabul ettirirse oyun daha akıcı hale gelir mi?

LEVENT TÜZEMEN: Genelde kalecilerin zaman geçirdiği söylenir. Mavi kartlar kalecilere uygulanırsa takımlar ne yapar? Kaleye oyuncu mu geçecek? Ben kararı olumlu bulmuyorum. Hakemin zaten zaman geçiren oyunculara karşı kullanacağı kartları var. Önce uyarırsın, sonra sarı kartını gösterir, devamında da ikinci sarıdan atarsın. Çünkü mavi kart uygulaması, hakemlerin adaletli davranmaları konusunda şüpheleri de beraberinde getirir.




AHMET ÇAKAR: Günümüz futbolunu öylesine kurallarla oynamak, tıpkı diğer bazı sporlarda olduğu gibi cazip olmaktan çıkartır. Hakemi kandırmak ne demek? Bu çok subjektif. Mavi kartın uygulamaya geçeceğini düşünmüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizde uygulanmaz. Çünkü zaten hakemler büyükler yüzünden baskı altında. Bu baskıyla standart davranamazlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Demek ki bu tip davranışların sayısı o kadar arttı ki önlem almanın vaktinin geldiğini düşünüyorlar. VAR ile devreden çıkan hakem yönetimine de bir inisiyatif getirecekler. Teknik adamlar elbette istemez. Çünkü şikâyet edilen durumları kendi lehlerine kullanıyorlar sahada. Ekran görüntüsünden bu durumlara ceza verilemiyor. Bu opsiyon "Her şeyi yap, sadece kazan" anlayışındakilere karşıdır. Yoksa çıkıp, çıkmayacağı belli olmayan bir kartın oyunu yavaşlatacağı neden düşünülsün?

MAVİ KART NEDİR?

ULUSLARARASI Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sarı ve kırmızı karta ek olarak mavi kartın da maçlarda kullanılmasını gündeme aldı. Buna göre hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda mavi kart gören futbolcunun, 10 dakika oyunun dışında kalması planlanıyor. Şayet futbolcu iki kez mavi kart ya da bir mavi ve bir sarı kart görürse oyundan atılacak.
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Aslan 3’te 3 yaparsa şampi…
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