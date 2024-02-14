Aslan 3’te 3 yaparsa şampi…

LOBİSİ OLMAYAN, EN ÇALIŞKAN HOCA KARTAL

BU ACIYI ÇEKMEK ZORUNDA

KALECİ MAVİ KART GÖRÜRSE NE OLACAK?

MAVİ KART NEDİR?

Ben psikolojiküstünlükten bahsederken G.Saray'ınhâlâ 'Son şampiyon' unvanını koruduğunuvurgulamak istedim.Bundan önce, Trabzonspor ile başlayacaksüreçte 5 maça dikkat çekip, bu karşılaşmalarınsonunda G.Saray'ın hepsinikazanırsa lider olacağını dile getirmiştim.G.Saray beniyanıltmadı ve 5 maçını kazanıp zirveyeçıktı. Şampiyonluk yolu Karadeniz'dengeçiyor. G.Saray hem Trabzon'uhem de Samsun'u evindeyendi.Çünkü Rizeve Trabzonspor iledeplasmanda oynayacak.G.Saray, önündekiAnkaragücü,Antalyaspor ve Beşiktaşmaçlarını kazanırsa yarışta'Şampi…' noktasına gelir. Pragmaçına gelirsek,Az hafta kaldı amafutbol bu. G.Saray'ın, Ankaragücü'nüyenebileceğini kim garanti edebilir?Pek tabii ki F.Bahçe'nin de Rize'yiyeneceğini kimsenin garanti edemeyeceğigibi. Sonuç olarak baktığımızdaLigin bitmesinden bir haftaönce... F.Bahçe'nin travmasını anlayabiliyorum.En ufak puan kaybında 'YandımAllah!' diyorlar, Bunu Ali Koç da söylüyor,30 milyon Fenerbahçeli de.Ligde çokşey olur. İki puanlık fark önemli değil.Ama F.Bahçe derbisini kendi sahasındaoynayacak G.Saray'ın şu anda öne geçmesiönemli bir avantaj. G.Saray'da daF.Bahçe'deki gibi benzer sorunlar var.Zaha güçsüz. Ziyech'in sakatlanmasıbana göre Okan Buruk'un şansı. Çünküonu da güçsüz olduğu halde oynatmakzorunda hissediyordu kendini. Şimdi enbüyük problem İcardi.G.Saray'ında bence Muslera, stoperleri, Barış Alper,Kerem Aktürkoğlu, Torreira ve 65-70dakikada Mertens taşıyıcı güçleri.Galatasaraysosyal medyada kuvvetli veFenerbahçe'nin de mental kırılganlığınıiyi kullanıyorlar. Fenerbahçeöndeyken bile Seyrantepe'dekimaç bahane edilerek üstünlük vurgulanıyordu.Algı yönetimi derken,en iyi örnektir. Kendi stadındaboşu boşuna kazanmıyor Galatasaray.Müthiş bir tribün desteği, maç oynamasınıbilen taraftarı var.YöneticiSelahattin Baki, bir karşılaşmamızda camianınkırılgan bir yapıyasahip olduğunu,en ufak olumsuzluktatepki verdiğini söylemişti.Alanya maçısonrası SelahattinBey'in sözlerinin nekadar doğru olduğunugörüyorum.Özellikle 'Teknik adamdeğişsin' çığırtkanlıklarına katılmıyorum.Sezon başından beri ön elemeler dahiltakımına olumlu futbol oynatan ve sonuçalan kişi İsmail Kartal değil miydi? Busüreçte İsmail Kartal'ın daha etkiliolmasına yönetim destekvermelidir.İsmailKartal, Türkiye'nin en namuslu,en çalışkan ama lobisi az olanhocasıdır. Hatalar yapabilir, kaldı ki sonmaçta hata yaptığını düşünmüyorum amaiçeride haftalar önce alınan Samsunsporve geçen haftaki Alanya beraberlikleri çokönemli eksi puan.Daha çok maç var.Ben herkes gibiskorlara göre eleştiri yapmam.Eğer yıldız futbolcularagerekli kondisyon idmanlarınıyaptırmazsanız, fizikten düşerler.Çünkü medyaya güvencelerivar. Bir gol, bir asistle göklereçıkarılabiliyorlar. Onlar dabunları kullanıyorlar. Bu, bilhassaİstanbul'daki yabancılarınyüzde 90'ı için geçerli.Herkesin olmazsaolmazı Fred, F.Bahçe'ye gelmedenönce bütün futbol hayatında bir kere 20günlük sakatlık yaşamış. Burada ikinci 1.5aylık gündemle geldi. İşte esas gerçekler…Bu fotoğrafyeni değil. Neredeyse her sezon oluyor.Fenerbahçe karışıyor, yönetim sıkışıyor,taraftar öfkeleniyor ve şampiyonluk gidiyor.İsmail Kartal'ın takımı 19 maç üstüste kazandı, bütün kulvarlarda yürüyor,rekorların sahibi. Ama bir beraberlikte herşey bitti, öyle mi?Şuanda ligin eniyi, en etkili, engüçlü oyununuoynayan takımıvar. Köprününaltından çoksular akacak.Muçi ve Worrall'ıçok beğendim. İngiliz stoperin pozisyonbilgisi yüksek ve nerede duracağınıbiliyor. Muçi, dikine, çabuk ve hızlıgidiyor. Ancak Muçi oynarsa aynı tiptekiGedson Fernandes nerede oynayacak?Beşiktaş'ın yapacağıtek şey var; debelenmemek, sezonsonunu beklemek. Kadrosu eksik birBeşiktaş var. Bazı oyuncuların ne yaptığıbelli değil. Ama Beşiktaş'a getireceğimtek eleştirim şu; Muçi veMusrati'nin bonservis bedelleri 21 milyonEuro eder mi?Sabır gösterilmesilazım. Şu anda elde etkili bir kanat forvetiyok, Rebic 'in hali ortada. Muçi'yebaktım, hareketli, güçlü, hemen medyadaolumlu yorumlar başladı. Ama1-1.5 ay sonraki fizik gücü ne olacak?Onun için erken davranılmamalı.Beşiktaş ofansifoynamaya çalıştığında hatalar yapıyor,eksik yakalanıyor, kalesinde gollerigörüyor. Santos dengeli oynamayıseçti, bu kez de pozisyona giremiyor.Son maçta Muçi'yi neden sağda oynattıdiye eleştirildi.Yanlışen baştaydı. İyi bir takım kuramadılar.Dolayısıyla kırılgan bir takım Beşiktaş.Genelde kalecilerin zamangeçirdiği söylenir. Mavi kartlar kalecilereuygulanırsa takımlar ne yapar? Kaleye oyuncumu geçecek? Ben kararı olumlu bulmuyorum.Hakemin zaten zaman geçiren oyuncularakarşı kullanacağı kartları var.Çünkü mavi kart uygulaması,hakemlerin adaletli davranmaları konusundaşüpheleri de beraberinde getirir.Günümüz futbolunu öylesinekurallarla oynamak, tıpkı diğer bazı sporlardaolduğu gibi cazip olmaktan çıkartır. Hakemikandırmak ne demek? Bu çok subjektif. Mavikartın uygulamaya geçeceğini düşünmüyorum.Bizde uygulanmaz. Çünküzaten hakemler büyükler yüzünden baskı altında.Bu baskıyla standart davranamazlar.Demek ki bu tip davranışlarınsayısı o kadar arttı ki önlem almanın vaktiningeldiğini düşünüyorlar. VAR ile devredençıkan hakem yönetimine de bir inisiyatif getirecekler.Teknik adamlar elbette istemez. Çünküşikâyet edilen durumları kendi lehlerine kullanıyorlarsahada. Ekran görüntüsünden bu durumlaraceza verilemiyor.Yoksaçıkıp, çıkmayacağı belli olmayan bir kartınoyunu yavaşlatacağı neden düşünülsün?ULUSLARARASI Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sarı ve kırmızı karta ek olarak mavi kartın da maçlarda kullanılmasını gündeme aldı. Buna göre hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda mavi kart gören futbolcunun, 10 dakika oyunun dışında kalması planlanıyor. Şayet futbolcu iki kez mavi kart ya da bir mavi ve bir sarı kart görürse oyundan atılacak.