Aslan 3’te 3 yaparsa şampi…

Son günlerin moda değimine göre psikolojik üstünlük G.Saray'a geçti. Siz buna katılıyor musunuz? Sarı-kırmızılı takım artık liderliği bırakmaz mı? Sparta Prag maçı için de sizden bir tahmin alayım?
LEVENT TÜZEMEN:
Ben psikolojik
üstünlükten bahsederken G.Saray'ın
hâlâ 'Son şampiyon' unvanını koruduğunu
vurgulamak istedim. Hem Okan Buruk'un hem yönetimin hem de şampiyonluk yaşamış futbolcuların zirve yarışında nasıl hareket edileceği konusunda ne kadar güçlü refleksleri olduğunu görüyoruz.
Bundan önce, Trabzonspor ile başlayacak
süreçte 5 maça dikkat çekip, bu karşılaşmaların
sonunda G.Saray'ın hepsini
kazanırsa lider olacağını dile getirmiştim. Söylediklerimin ne kadar isabetli olduğunu gördük.
G.Saray beni
yanıltmadı ve 5 maçını kazanıp zirveye
çıktı. Şampiyonluk yolu Karadeniz'den
geçiyor. G.Saray hem Trabzon'u
hem de Samsun'u evinde
yendi. Şimdi aynı şartlar F.Bahçe için geçerli.
Çünkü Rize
ve Trabzonspor ile
deplasmanda oynayacak.
G.Saray, önündeki
Ankaragücü,
Antalyaspor ve Beşiktaş
maçlarını kazanırsa yarışta
'Şampi…' noktasına gelir. Prag
maçına gelirsek, G.Saray, dolu tribünlerle rakibini yenecektir.
AHMET ÇAKAR:
Az hafta kaldı ama
futbol bu. G.Saray'ın, Ankaragücü'nü
yenebileceğini kim garanti edebilir?
Pek tabii ki F.Bahçe'nin de Rize'yi
yeneceğini kimsenin garanti edemeyeceği
gibi. Sonuç olarak baktığımızda ibre G.Saray'da olsa da bütün her şeyin temizleneceği bir G.Saray-F.Bahçe maçı var.
Ligin bitmesinden bir hafta
önce... F.Bahçe'nin travmasını anlayabiliyorum.
En ufak puan kaybında 'Yandım
Allah!' diyorlar, Bunu Ali Koç da söylüyor,
30 milyon Fenerbahçeli de.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Ligde çok
şey olur. İki puanlık fark önemli değil.
Ama F.Bahçe derbisini kendi sahasında
oynayacak G.Saray'ın şu anda öne geçmesi
önemli bir avantaj. G.Saray'da da
F.Bahçe'deki gibi benzer sorunlar var.
Zaha güçsüz. Ziyech'in sakatlanması
bana göre Okan Buruk'un şansı. Çünkü
onu da güçsüz olduğu halde oynatmak
zorunda hissediyordu kendini. Şimdi en
büyük problem İcardi. Şu andaki çok olumsuz fizik gücüne rağmen sınırsız kredisi devam ediyor.
G.Saray'ın
da bence Muslera, stoperleri, Barış Alper,
Kerem Aktürkoğlu, Torreira ve 65-70
dakikada Mertens taşıyıcı güçleri.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Galatasaray
sosyal medyada kuvvetli ve
Fenerbahçe'nin de mental kırılganlığını
iyi kullanıyorlar. Fenerbahçe
öndeyken bile Seyrantepe'deki
maç bahane edilerek üstünlük vurgulanıyordu. Mesela Galatasaray, Sivas'ta berabere kaldı, medyası oyun değil penaltı pozisyonları üstünde durdu.
Algı yönetimi derken,
en iyi örnektir. Kendi stadında
boşu boşuna kazanmıyor Galatasaray.
Müthiş bir tribün desteği, maç oynamasını
bilen taraftarı var. Sparta Prag çok iyi bir takım ama önce bu atmosferi yenmesi lazım.
LOBİSİ OLMAYAN, EN ÇALIŞKAN HOCA KARTAL
F.Bahçe, Alanya ile berabere kalarak zirveden indi. İsmail Kartal yerden yere vuruluyor. Hatta Başkan Ali Koç'a, "Teknik adam değişimine git.." mesajı veriliyor. Bu durumu nasıl analiz etmek gerekir?
LEVENT TÜZEMEN:
Yönetici
Selahattin Baki, bir karşılaşmamızda camianın
kırılgan bir yapıya
sahip olduğunu,
en ufak olumsuzlukta
tepki verdiğini söylemişti.
Alanya maçı
sonrası Selahattin
Bey'in sözlerinin ne
kadar doğru olduğunu
görüyorum. Bir Alanyaspor beraberliğiyle kaybedilen liderlik sonrası oklar bir anda İsmail Kartal'ın üzerine çevrildi.
Özellikle 'Teknik adam
değişsin' çığırtkanlıklarına katılmıyorum.
Sezon başından beri ön elemeler dahil
takımına olumlu futbol oynatan ve sonuç
alan kişi İsmail Kartal değil miydi? Bu
süreçte İsmail Kartal'ın daha etkili
olmasına yönetim destek
vermelidir. Ayrıca yönetim, yine İsmail Hoca'nın kararlarında özgür davranmasını sağlamalıdır.
AHMET ÇAKAR:
İsmail
Kartal, Türkiye'nin en namuslu,
en çalışkan ama lobisi az olan
hocasıdır. Hatalar yapabilir, kaldı ki son
maçta hata yaptığını düşünmüyorum ama
içeride haftalar önce alınan Samsunspor
ve geçen haftaki Alanya beraberlikleri çok
önemli eksi puan. Enseyi karartmaya gerek yok.
Daha çok maç var.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Ben herkes gibi
skorlara göre eleştiri yapmam. F.Bahçe kazanırken, İsmail Kartal göklere çıkarılıyordu. Ben ise eleştirilerimi yapıyordum.
Eğer yıldız futbolculara
gerekli kondisyon idmanlarını
yaptırmazsanız, fizikten düşerler.
Çünkü medyaya güvenceleri
var. Bir gol, bir asistle göklere
çıkarılabiliyorlar. Onlar da
bunları kullanıyorlar. Bu, bilhassa
İstanbul'daki yabancıların
yüzde 90'ı için geçerli. Şimdi bakıyoruz; Tadic, Dzeko, Szymanski ve Fred'de fiziki düşüş süratle devam ediyor.
Herkesin olmazsa
olmazı Fred, F.Bahçe'ye gelmeden
önce bütün futbol hayatında bir kere 20
günlük sakatlık yaşamış. Burada ikinci 1.5
aylık gündemle geldi. İşte esas gerçekler…
GÜRCAN BİLGİÇ:
Bu fotoğraf
yeni değil. Neredeyse her sezon oluyor.
Fenerbahçe karışıyor, yönetim sıkışıyor,
taraftar öfkeleniyor ve şampiyonluk gidiyor.
İsmail Kartal'ın takımı 19 maç üst
üste kazandı, bütün kulvarlarda yürüyor,
rekorların sahibi. Ama bir beraberlikte her
şey bitti, öyle mi? Hesabın kesileceği zaman sezon sonudur.
Şu
anda ligin en
iyi, en etkili, en
güçlü oyununu
oynayan takımı
var. Köprünün
altından çok
sular akacak. Kısacası; sıkıntı yok.
BU ACIYI ÇEKMEK ZORUNDA
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Santos'un futbol anlayışı taraftara umut vermiyor. Özellikle hücum oynatmadığı için. Sizce Portekizli teknik adam doğru mu yapıyor?
LEVENT TÜZEMEN:
Muçi ve Worrall'ı
çok beğendim. İngiliz stoperin pozisyon
bilgisi yüksek ve nerede duracağını
biliyor. Muçi, dikine, çabuk ve hızlı
gidiyor. Ancak Muçi oynarsa aynı tipteki
Gedson Fernandes nerede oynayacak? Santos çok disiplinli bir hoca ama hâlâ oyun anlamında Beşiktaş'a bir yenilik getirdiğini görmedim.
AHMET ÇAKAR:
Beşiktaş'ın yapacağı
tek şey var; debelenmemek, sezon
sonunu beklemek. Kadrosu eksik bir
Beşiktaş var. Bazı oyuncuların ne yaptığı
belli değil. Ama Beşiktaş'a getireceğim
tek eleştirim şu; Muçi ve
Musrati'nin bonservis bedelleri 21 milyon
Euro eder mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Sabır gösterilmesi
lazım. Şu anda elde etkili bir kanat forveti
yok, Rebic 'in hali ortada. Muçi'ye
baktım, hareketli, güçlü, hemen medyada
olumlu yorumlar başladı. Ama
1-1.5 ay sonraki fizik gücü ne olacak?
Onun için erken davranılmamalı.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Beşiktaş ofansif
oynamaya çalıştığında hatalar yapıyor,
eksik yakalanıyor, kalesinde golleri
görüyor. Santos dengeli oynamayı
seçti, bu kez de pozisyona giremiyor.
Son maçta Muçi'yi neden sağda oynattı
diye eleştirildi. Sanki solda oynayıp, takıma maçlar kazandırmış gibi.
Yanlış
en baştaydı. İyi bir takım kuramadılar.
Dolayısıyla kırılgan bir takım Beşiktaş. Son maçta da Mert Günok taşıdı takımı. Bu acı çekilecek. Santos ya da başkası fark etmez.
KALECİ MAVİ KART GÖRÜRSE NE OLACAK?
Futbolda mavi kart uygulaması yolda. Tartışmalar büyük. Teknik adamlar da bu konudan şikâyetçi. IFAB bu kuralı kabul ettirirse oyun daha akıcı hale gelir mi?
LEVENT TÜZEMEN:
Genelde kalecilerin zaman
geçirdiği söylenir. Mavi kartlar kalecilere
uygulanırsa takımlar ne yapar? Kaleye oyuncu
mu geçecek? Ben kararı olumlu bulmuyorum.
Hakemin zaten zaman geçiren oyunculara
karşı kullanacağı kartları var. Önce uyarırsın, sonra sarı kartını gösterir, devamında da ikinci sarıdan atarsın.
Çünkü mavi kart uygulaması,
hakemlerin adaletli davranmaları konusunda
şüpheleri de beraberinde getirir.
AHMET ÇAKAR:
Günümüz futbolunu öylesine
kurallarla oynamak, tıpkı diğer bazı sporlarda
olduğu gibi cazip olmaktan çıkartır. Hakemi
kandırmak ne demek? Bu çok subjektif. Mavi
kartın uygulamaya geçeceğini düşünmüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Bizde uygulanmaz. Çünkü
zaten hakemler büyükler yüzünden baskı altında.
Bu baskıyla standart davranamazlar.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Demek ki bu tip davranışların
sayısı o kadar arttı ki önlem almanın vaktinin
geldiğini düşünüyorlar. VAR ile devreden
çıkan hakem yönetimine de bir inisiyatif getirecekler.
Teknik adamlar elbette istemez. Çünkü
şikâyet edilen durumları kendi lehlerine kullanıyorlar
sahada. Ekran görüntüsünden bu durumlara
ceza verilemiyor. Bu opsiyon "Her şeyi yap, sadece kazan" anlayışındakilere karşıdır.
Yoksa
çıkıp, çıkmayacağı belli olmayan bir kartın
oyunu yavaşlatacağı neden düşünülsün?
MAVİ KART NEDİR?
ULUSLARARASI Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sarı ve kırmızı karta ek olarak mavi kartın da maçlarda kullanılmasını gündeme aldı. Buna göre hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda mavi kart gören futbolcunun, 10 dakika oyunun dışında kalması planlanıyor. Şayet futbolcu iki kez mavi kart ya da bir mavi ve bir sarı kart görürse oyundan atılacak.