Ancelotti’nin oğlu, Arda Güler’e engel oldu

Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, ligde Girona ile oynanan maçta sonradan oyuna giren ve takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in bu penaltıyı atmasını istediği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde, Ancelotti'nin, bu kararını Carvajal ile Arda'ya ve penaltıyı kullanmak için topu alan Joselu'ya iletmek istediği aktarıldı. Bu noktada ise Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti'nin penaltıya müdahalede ettiği ve topun Joselu'ya bırakılmasını istediği belirtildi. Girona karşılaşmasında penaltıyı kullanan Joselu, penaltıda ağları bulamamıştı. Arda Güler, kaçan penaltının ardından İspanyol futbolcuyu teselli etmişti.

"CARLO ATMAMI İSTEDİ"

Genç futbolcunun, soyunma odasında ise Joselu'ya, "Sen de atmayı hak ettin ancak Carlo benim atmamı istedi" şeklinde konuştuğu iddia edildi. Arda Güler'in, Girona maçında kaçan penaltının ardından bir sonraki penaltı için de istekli olduğu öne sürüldü. Genç futbolcunun gol atarak daha fazla öz güven kazanacağına inandığı ve bir sonraki penaltıyı kullanmak istediği kaydedildi. Real Madrid'de Arda'nın taktiksel ve fiziksel olarak bazı şeyleri geliştirmesi gerektiği düşüncesinin olduğu ancak genç yıldızın şu ana kadar çalışmalarından ve performansından memnun oldukları vurgulandı.

