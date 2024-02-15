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Giriş Tarihi: 15.2.2024 07:33 Son Güncelleme: 15.2.2024 07:35

Fernando Santos, hatasından döndü! Ernest Muci, 10 numaraya geçiyor...

Fernando Santos, hatasından döndü! Ernest Muci, 10 numaraya geçiyor...

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında alışık olmadığı bir mevkide oynamıştı. Bunun üzerine eleştirilen Fernando Santos, Konyaspor maçında orijinal mevkisine geçecek.

Siyah-beyazlıların ara transferin son gününde 10 milyon Euro'ya Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci, ilk maçında ışık verse de 22 yaşındaki futbolcuyu alışık olmadığı mevkide oynatan teknik direktör Fernando Santos, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları nedeniyle sağda değerlendirilen Arnavut yıldız, bu kez kendi mevkiinde sahne alacak.

Dün akşam takımla antrenmana katılan Rashica, Konyaspor mücadelesinde 11'de görev yeri olan sağ kanada dönecek.

Böylelikle Muci de 10 numara pozisyonuna geçecek. Ayrıca Afrika Kupası'ndan dönen Masuaku da bugün idmana çıkacak.

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Fernando Santos, hatasından döndü! Ernest Muci, 10 numaraya geçiyor...
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