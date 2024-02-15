Fernando Santos, hatasından döndü! Ernest Muci, 10 numaraya geçiyor...

Siyah-beyazlıların ara transferin son gününde 10 milyon Euro'ya Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci, ilk maçında ışık verse de 22 yaşındaki futbolcuyu alışık olmadığı mevkide oynatan teknik direktör Fernando Santos, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları nedeniyle sağda değerlendirilen Arnavut yıldız, bu kez kendi mevkiinde sahne alacak.

Dün akşam takımla antrenmana katılan Rashica, Konyaspor mücadelesinde 11'de görev yeri olan sağ kanada dönecek.

Böylelikle Muci de 10 numara pozisyonuna geçecek. Ayrıca Afrika Kupası'ndan dönen Masuaku da bugün idmana çıkacak.