Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: "Çok mücadele etti"

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkında şunları söyledi: "Çok çalıştı, mücadele etti. Hem savunma görevini yaptı hem hücumda destek oldu. Oyuncularımızın özgüvene ve desteklenmeye ihtiyacı var. Kerem çok önemli bir oyuncu. Çıkana kadar arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Icardi'ye net bir ara pası verdi. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra hem hücum hem de savunma yapmaya çalıştı. Kerem'in performansından çok memnunum. Tabii daha iyi olacak. Özgüvene ve kazanmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.