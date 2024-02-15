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Giriş Tarihi: 16.2.2024 00:41 Son Güncelleme: 16.2.2024 01:02

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: "Çok mücadele etti"

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Okan Buruk’tan Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: Çok mücadele etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. SABAH Spor'un Kerem Aktürkoğlu hakkında sorduğu soruya da yanıt veren Buruk, "Çok çalıştı, hem savunma hem hücuma destek oldu. Oyuncularımzın özgüvene ihtivacı var." dedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Bugün bambaşka bir Kerem Aktürkoğlu vardı, siz onunla maç öncesi konuştunuz mu" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkında şunları söyledi: "Çok çalıştı, mücadele etti. Hem savunma görevini yaptı hem hücumda destek oldu. Oyuncularımızın özgüvene ve desteklenmeye ihtiyacı var. Kerem çok önemli bir oyuncu. Çıkana kadar arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Icardi'ye net bir ara pası verdi. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra hem hücum hem de savunma yapmaya çalıştı. Kerem'in performansından çok memnunum. Tabii daha iyi olacak. Özgüvene ve kazanmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: "Çok mücadele etti"
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