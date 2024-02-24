SON DAKİKA: Galatasaray, TFF’yi istifaya davet etti!

Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı ekibin açıklamasında "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.