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Giriş Tarihi: 27.2.2024 00:55

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sorusuna cevap! "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Okan Buruk’tan Beşiktaş derbisi sorusuna cevap! Zorlu bir maç bizi bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. SABAH Spor'un Beşiktaş derbisi hakkında sorduğu soruya da yanıt veren Buruk, "Zor bir deplasman ve zor bir maç olacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Galatasaray uzun zamandır Beşiktaş'ı sahasında yenemiyor. Bu kilidi açabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisi hakkında şunları söyledi: "Çok önemli ve zor bir deplasmana gidiyorsunuz. Derbi maçları herkesin merakla beklediği bir maç. Zor bir deplasman ve zor bir maç olacak. Rakibimizin son maçlarda gol yemediğini görüyoruz. Oyun olarak da özellikle güven bir oyunu seçiyor. Bunu İstanbulspor maçında net bir şekilde gördük. Bizim için orada kazanmak çok önemli. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız ama Beşiktaş'ın da bizi yenmek için sahaya çıkacağını çok net biliyoruz. İyi ve formda oyuncuları. Zorlu bir maç bizi bekliyor ama ana hedefimiz tabii ki kazanmak."

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Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sorusuna cevap! "Zorlu bir maç bizi bekliyor"
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