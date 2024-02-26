Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sorusuna cevap! "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Galatasaray uzun zamandır Beşiktaş'ı sahasında yenemiyor. Bu kilidi açabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisi hakkında şunları söyledi: "Çok önemli ve zor bir deplasmana gidiyorsunuz. Derbi maçları herkesin merakla beklediği bir maç. Zor bir deplasman ve zor bir maç olacak. Rakibimizin son maçlarda gol yemediğini görüyoruz. Oyun olarak da özellikle güven bir oyunu seçiyor. Bunu İstanbulspor maçında net bir şekilde gördük. Bizim için orada kazanmak çok önemli. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız ama Beşiktaş'ın da bizi yenmek için sahaya çıkacağını çok net biliyoruz. İyi ve formda oyuncuları. Zorlu bir maç bizi bekliyor ama ana hedefimiz tabii ki kazanmak."