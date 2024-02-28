Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor!

Pendikspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İvo Vieira ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Süper Lig'de 26 puanla 19. sırada bulunan İstanbul ekibinin Portekizli hocası gönderilirse, yerine takımın başına geçecek isim de belli oldu: İbrahim Üzülmez… Daha önce Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Rizespor, Bursaspor, Ankaragücü ve son olarak Eyüpspor'u çalıştıran Üzülmez, 27 Mart 2023'te 1.94 puan ortalamasıyla takıma veda etmişti.

49 yaşındaki teknik adam ile ilk temasın kurulduğu, kısa süre içerisinde resmi imzanın atılabileceği aktarıldı. İvo Vieira, Pendik'in başında 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 1.16 puan ortalaması yakalamıştı.