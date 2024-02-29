Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.2.2024 15:25 Son Güncelleme: 29.2.2024 15:46

Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı

Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 9. haftasında takımın başına geçen Portekizli teknik adam, ligde 19, kupada 2 olmak üzere toplamda 21 maçta görev yaptı. Pendikspor, ligde oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA