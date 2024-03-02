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Giriş Tarihi: 2.3.2024 12:06

Kylian Mbappe için maç sonu açıklama

Kylian Mbappe için maç sonu açıklama

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi takımın iyiliği için Monaco maçının devre arasında oyundan aldığını söyledi. Enrique, "Er ya da geç Kylian Mbappe olmadan oynamaya alışmak zorunda kalacağız." dedi.

Fransa Ligue 1'de 24. haftanın açılış maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Monaco ile karşılaştı.

Golsüz tamamlanan maça ilk 11'de başlayan Kylian Mbappe devre arasında oyundan alındı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımın iyiliği için Mbappe'yi kenara aldığını söyledi.

Luis Enrique açıklamasında, "Bu kesinlikle benim kararımdı. Çünkü er ya da geç Kylian Mbappe olmadan oynamaya alışmak zorunda kalacağız. Bu kararı takımın iyiliği için verdim." dedi.

KYLIAN MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 33 maça çıkan Kylian Mbappe 32 kez ağları havalandırdı.

Mbappe, bu maçlarda 7 asist kaydetti.

Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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Kylian Mbappe için maç sonu açıklama
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