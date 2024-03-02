Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Fred’i riske atmayacak!

Süper Lig'de bugün deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye Fred'den güzel haber gelmişti. Sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha, iki gündür takımla çalışmaların tamamında yer aldı. Kendini hazır hisseden Sambacı, Hatayspor karşısında ilk 11'de olmak istediğini hocasına iletti. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, aceleci davranmayı düşünmüyor. Tecrübeli hocanın oyunun gidişatına göre Fred'i hamle kozu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.



MICHY BATSHUAYI'YE TERAPİ



Bu arada 62 yaşındaki çalıştırıcı, moralsiz olan Michy Batshuayi ile de görüştü. Serdar Dursun'un transferinden sonra ligde maçlara son dakikalarda Serdar'ın girmesine bozulan Belçikalı santrforun isteksiz tavırları dikkat çekmişti. Kartal'ın, öğrencisine, tercihinin tamamen taktiksel olduğunu anlatarak moral aşıladığı kaydedildi.



KRUNIC KIZAĞA ÇEKİLİYOR



F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ara transfer döneminde ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic'ten şu ana kadar memnun değil. Oyuncunun performansını yeterli bulmayan deneyimli çalıştırıcı, Hatayspor deplasmanında Boşnak yıldızı kulübeye çekebilir. Kartal, orta sahada son haftalarda formda olan Mert Hakan Yandaş'ı değerlendirmeyi planlıyor.



3 EKSİK, 5 SINIRDA



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ganalı oyuncu, Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları süren Joshua King ile İrfan Can Kahveci de bugün forma giyemeyecek. Bu arada takımda Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 5 oyuncu kart görürlerse, haftaya Pendikspor karşısında takımını yalnız bırakacak.



MERT HAKAN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



F.Bahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadığı Ankaragücü maçında Mert Hakan Yandaş ile Başkent kulübünün taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü de Mert Hakan'ın, taraftarlara küfür ettiği iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu. Ancak federasyon, şikâyet dilekçesini, Futbol Disiplin Talimatı'nın 75. maddesi çerçevesinde, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir" hükmünün VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda uygulanamayacağı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca oyuncu, PFDK'ya da sevk edilmedi.