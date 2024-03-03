Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap! "Dünkü antrenmanda..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Birçok kırılmamış rekoru kırdınız, bugün bir rekor daha kırdınız. Sırada ne var? Ek olarak da Abdülkerim'in durumu nedir?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "Galatasaray olarak burada hiç kazanamamıştık. Tabii bu galibiyet bizim için şöyle bir hedef; şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir deplasmandı. Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundaydık. Özellikle 2. yarıya başladığımızdan beri bütün maçlarımızı kazandık. Bugünü de kazanarak geçtik. En büyük mutluluğum rekor kırmak ya da ilk galibiyeti almak değil 3 puan almak ve Galatasaray'ın hala lider olması."