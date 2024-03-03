Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap! "Dünkü antrenmanda..."
Giriş Tarihi: 4.3.2024 00:13 Son Güncelleme: 4.3.2024 00:17

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap! "Dünkü antrenmanda..."

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Okan Buruk’tan Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap! Dünkü antrenmanda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. SABAH Spor'un Abdülkerim Bardakcı hakkında sorduğu soruya da yanıt veren Buruk, yıldız futbolcunun en kısa sürede takıma döneceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Birçok kırılmamış rekoru kırdınız, bugün bir rekor daha kırdınız. Sırada ne var? Ek olarak da Abdülkerim'in durumu nedir?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "Galatasaray olarak burada hiç kazanamamıştık. Tabii bu galibiyet bizim için şöyle bir hedef; şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir deplasmandı. Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundaydık. Özellikle 2. yarıya başladığımızdan beri bütün maçlarımızı kazandık. Bugünü de kazanarak geçtik. En büyük mutluluğum rekor kırmak ya da ilk galibiyeti almak değil 3 puan almak ve Galatasaray'ın hala lider olması."

"Abdülkerim'in alt adelesinde sakatlık olmuştu ve devamında onu idareli kullanıyoruz. Dünkü antrenmanda özellikle arka adelesiyle ilgili çok rahat hissetmedi kendisini ve bugünkü kadroda yer almadı ama Abdülkerim bizim için çok önemli, çok değerli. Tabii doktorumuz kontrol edecek ama en yakın zamanda tekrar kadro içinde olacak."

ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap! "Dünkü antrenmanda..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA