Levent Tüzemen'den Can Uzun sözleri! "Bu karar çok şey değiştirir"

Usta yazar Levent Tüzemen, Can Uzun'un milli takım tercihini Türkiye'dne yana kullanmasını değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN: "KARARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM"

Rahmetli Beckenbauer, Almanya'da yetişen Türk çocuklarının Türk Milli Takımı'nı seçmemeleri için pasaport engelini koymuş ve şöyle demişti; Ya Türk olacaksınız ya Alman...

Almanların elinden kaptığımız çocuklarımızı Milli Takım'da oynatma şansını yarattık. Maalesef İlkay Gündoğan, Emre Can, Mesut Özil ve Kerem Demirbay, Türkiye'yi seçmediler. Şimdi Türklük kazandı. Kuntz döneminde tespit edilen Almanya'daki yetenekli Türk oyuncular birer birer ülkemize geldi.

Montella da Kuntz gibi aynı yoldan yürüyor ve Türk oyunculara Milli Takım'ın kapılarını açıyor. Rudi Völler'in ısrarla Alman Milli Takımı'nı seçmesi konusunda baskı yaptığı Can Uzun, ülkeye olan bağlılığını öne çıkararak Ay-Yıldızlı formayı giymeyi tercih etti. Can'ın bu kararının, Almanya'da yaşayan birçok yetenekli Türk oyuncunun rotasını Türk Milli Takımı'na çevireceğine inanıyorum. Can'ın kararından dolayı da kutluyorum.