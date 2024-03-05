Son dakika haberi: Dusan Tadic, Süper Lig’de son 5 yılın en iyisi oldu!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon 22 kez gol fırsatı yarattı. Tadic'in takipçisi olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise 16 gol fırsatı yarattı.

Son 5 sezon baz alındığında da Tadic en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu. 2020/21 sezonunda Beşiktaşlı Ghezzal 31 maçta 22 gol fırsatı yaratmıştı. Bu rakamı 28 maçta yakalayan Tadic ligin kalan bölümünde 1 gol şansı daha yaratırsa zirvede tek başına kalacak. 35 yaşındaki Tadic sezon başında Fenerbahçe'ye Hollanda temsilcisi Ajax takımından bonservissiz transfer olmuştu.