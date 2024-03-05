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Giriş Tarihi: 5.3.2024 10:58

Son dakika haberi: Dusan Tadic, Süper Lig'de son 5 yılın en iyisi oldu!

Son dakika haberi: Dusan Tadic, Süper Lig’de son 5 yılın en iyisi oldu!

Bu sezon 22 gol şansı yaratan Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ligin zirvesinde yer aldı. Tadic’i 14 fırsat ile Kerem Aktürkoğlu takip etti. Süper Lig’de son 5 sezonda en fazla gol fırsatı yaratan isim Sırp yıldız oldu.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon 22 kez gol fırsatı yarattı. Tadic'in takipçisi olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise 16 gol fırsatı yarattı.

Son 5 sezon baz alındığında da Tadic en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu. 2020/21 sezonunda Beşiktaşlı Ghezzal 31 maçta 22 gol fırsatı yaratmıştı. Bu rakamı 28 maçta yakalayan Tadic ligin kalan bölümünde 1 gol şansı daha yaratırsa zirvede tek başına kalacak. 35 yaşındaki Tadic sezon başında Fenerbahçe'ye Hollanda temsilcisi Ajax takımından bonservissiz transfer olmuştu.

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Son dakika haberi: Dusan Tadic, Süper Lig'de son 5 yılın en iyisi oldu!
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