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Giriş Tarihi: 6.3.2024 16:42 Son Güncelleme: 6.3.2024 17:11

Christian Luyindama'nın transferi iptal edildi

Christian Luyindama’nın transferi iptal edildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda sözleşmesini feshettiği Christian Luyindama'nın Çin'e transfer olacağı ortaya çıkmıştı. Çin ekibi Cangzhou Mighty Lions'a transferi iptal olan Luyindama'nın sağlık kontrollerinden geçemediği ortaya çıktı.

Galatasaray, 2019 yılında Standard Liege'den toplamda 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Christian Luyindama ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

LUYINDAMA'NIN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Çin ekib Cangzhou Mighty Lions ile sözleşme imzalaması beklenen Luyindama'nın transferi sağlık kontrollerinde ortaya çıkan sakatlığı sebebiyle iptal edildi.

Geçtiğimiz ay yurt dışı kaynaklı çıkan haberde Luyindama'nın Çin ekibinden iyi bir maaş kazanacağı açıklanmıştı. Galatasaray, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'nın bonservisi için toplam 8 milyon euro ödemişti.

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Christian Luyindama'nın transferi iptal edildi
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