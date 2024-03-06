Christian Luyindama’nın transferi iptal edildi

LUYINDAMA'NIN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ



Çin ekib Cangzhou Mighty Lions ile sözleşme imzalaması beklenen Luyindama'nın transferi sağlık kontrollerinde ortaya çıkan sakatlığı sebebiyle iptal edildi.



Geçtiğimiz ay yurt dışı kaynaklı çıkan haberde Luyindama'nın Çin ekibinden iyi bir maaş kazanacağı açıklanmıştı. Galatasaray, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'nın bonservisi için toplam 8 milyon euro ödemişti.