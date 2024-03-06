Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’e Gaziantep FK ile dönebilir

Hamza Hamzaoğlu'nun Süper Lig'e geri dönme ihtimali belirdi. Marius Sumudica ile yol ayrımında olan Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirebilir. Sumudica ile bu sabah görüşme gerçekleştirecek olan Gaziantep FK'de Rumen teknik adamla yolların ayrılması bekleniyor.

EN SON EYÜPSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Sumudica'nın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Gaziantep FK'nın Teknik Direktör adaylarından biri Hamza Hamzaoğlu. Galatasaray ile 2014-15 sezonunda 3 kupa kaldıran Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep FK ile yeniden Süper Lig'e dönebilir. Son olarak Eyüpspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 2 yıldır boşta. (beIN SPORTS)