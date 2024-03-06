Pep Guardiola’dan Galatasaray çıkışı: Hatırlıyorum...

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında temkinli konuştu ve turu cepte görmedi. İspanyol teknik direktör, turun hâlâ kendilerinde olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kopenhag'a ve oyunlarına saygı duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'dir. Avrupa'daki en iyi sekiz takım bir üst tura çıkacak. Tekrar çeyrek finale yükselme şansımız var ve hedefimiz de bu. Bundan çok uzakta değiliz. Kopenhag, savunmada kompakt bir takım. Tüm kaymaları gerçekten iyi yapıyorlar. Her zaman rakiplerin güçlerinin farkındayım ama özellikle kendi oyuncularımıza bakıyorum. İki yıldır üst üste aynı teknik direktörle oynuyorlar ve güçlü bir forvetleri var.

"GALATASARAY MAÇINI HATIRLIYORUM"

Endişelerim her zaman var. Aksi takdirde burada olmazdım ama 0-1 geride başlamaktansa 3-1 önde başlamayı tercih ederim. 7-0 önde olmamızı isterdim ama bu normalde Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Yapmamız gerektiği gibi performans göstermemizi istiyorum. Kopenhag'a saygı duyun çünkü bu müsabaka bunu hak ediyor. Kopenhag eşleşmesinde turu geçmiş değiliz. Manchester United ve Galatasaray maçlarını hatırlıyorum. Kopenhag, çok organize bir takım."