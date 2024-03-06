SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Bilal El Khannouss’u istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika ekibi Genk'de forma giyen Bilal El Khannouss'u gündemine aldı. Sky Sports'da yer alan habere göre; Genk'in 19 yaşındaki yıldızı, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haberde; Alman kulüplerinin yanı sıra Bilal El Khannouss'a Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsilya'nın da ilgisinin olduğu ifade edilirken oyuncunun tercihinin Almanya'da oynamak olduğuna yer verildi.

GENK'İN İSTEĞİ 35 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Genk'in yıldız oyuncusunu kaybetmek istemediği ve transfer olması durumunda 35 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi. Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Genk formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.