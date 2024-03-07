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Giriş Tarihi: 8.3.2024 01:52

Jayden Oosterwolde: "İlk zamanlarda iyi değildim ama..."

Jayden Oosterwolde: İlk zamanlarda iyi değildim ama...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı Batshuay, Jayden Oosterwolde ve Tadic'in (PEN) attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydeden Oosterwolde maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Jayden Oostwerolde, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve duygularını ifade etti.

İŞTE OOSTERWOLDE'NİN AÇIKLAMALARI: "İLK ZAMANLARINDA ÇOK İYİ DEĞİLDİM"

"Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Burada ilk zamanlarımda çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız."

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Jayden Oosterwolde: "İlk zamanlarda iyi değildim ama..."
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