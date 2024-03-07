Kaan Ayhan, EURO 2024’ü riske attı! Galatasaray için görülmemiş fedakarlık...

Milli futbolcu zaman zaman forma şansı bulamasa da ihtiyaç duyulan anlarda joker özelliğiyle ortaya çıkarak teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirmesiyle takdir topluyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; esas mevkii stoper olmasına karşın bu sezon gerektiğinde sağ bek hatta sol bek bile oynayan Kaan'ın çok büyük bir fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı.

Fıtık teşhisi konan ve ağrıları olan milli oyuncunun takımını bu kritik dönemde zor durumda bırakmamak için ameliyatını sezon sonuna ertelediği öğrenildi.

Maçlara iğneyle çıkan Kaan'ın, Euro 2024'te oynama şansını riske atarak da olsa takımını yalnız bırakmaması takdirle karşılandı.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 36 resmi maçta oynarken 1'er gol ve asist katkısı yaptı.