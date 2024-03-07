Rıza Çalımbay, Gaziantep FK’nin teklifini reddetti

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'den teklif aldığını duyurdu.

"GAZİANTEP TARAFINDAN TEKLİF ALDIM"

Sports Digitale'a konuşan Çalımbay, "Gaziantep tarafından teklif aldım. Başkanla görüştüm, kendilerine teşekkür ettim. Şahsi birkaç özel sıkıntılarım olduğu için teklifi kabul edemedim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Rıza Çalımbay, 7 karşılaşmada sahaya çıkmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı söz konusu bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puan topladı ve maç başına da 1.43 puan ortalaması yakaladı.