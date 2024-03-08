Okan Buruk’tan Sacha Boey - Derrick Köhn kıyaslaması!

Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "İkisi de farklı oyuncu. Boey'in defansif yönü daha kuvvetli. Derrick'in ise hücumdaki bindirmeleri, ortaları şutları Sacha Boey'den daha önde diyebiliriz. Fizik kalite olarak Boey takımın en büyük güçlerinden biriydi. Derrick orjinalinde bir hücum beki ve daha çok rakip kaleye yakın şut atan, orta açan ayakları çok iyi bir oyuncu. Onu almadan önce hayalimiz hücum performansıydı ama savunma olarak da iyi işler yaptığını ve takımın oyununa adapte olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim."