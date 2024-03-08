Okan Buruk’tan Sacha Boey - Derrick Köhn kıyaslaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Derrick Köhn'ün geldiği günden bu yana üstüne koyarak performansını yükselttiğini söylemiştiniz. Bugün gol de attı ve sosyal medyada Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu yorumları yapılıyor. Sizce yeni Sacha Boey bulundu mu?" sorusunu yanıtladı.
Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "İkisi de farklı oyuncu. Boey'in defansif yönü daha kuvvetli. Derrick'in ise hücumdaki bindirmeleri, ortaları şutları Sacha Boey'den daha önde diyebiliriz. Fizik kalite olarak Boey takımın en büyük güçlerinden biriydi. Derrick orjinalinde bir hücum beki ve daha çok rakip kaleye yakın şut atan, orta açan ayakları çok iyi bir oyuncu. Onu almadan önce hayalimiz hücum performansıydı ama savunma olarak da iyi işler yaptığını ve takımın oyununa adapte olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim."