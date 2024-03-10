SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Stopere Djimsiti hamlesi

Beşiktaş'ta yaz dönemi oldukça hareketli geçecek. Siyah-beyazlılarda çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Transferdeki öncelik de belirlendi. Beşiktaş'ta ilk olarak savunma hattına bir takviye yapması bekleniyor.

Lig bitiminde savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlı ekip, Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti'yi takibe aldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon İtalyan ekibinin forması altında 34 karşılaşmada görev alırken 1 gole imza attı.

31 yaşındaki Arnavut stoper, savunma hattında sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli futbolcu, Atalanta'ya 2016 yılında Zürich'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atalanta'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,90'lık futbolcunun İsviçre vatandaşlığı da bulunuyor. (Fanatik)