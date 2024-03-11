Sahaya giren teknik direktör rakip forvete kafa attı

Serie A'nın 28. haftasında Lecce, sahasında Hellas Verona'ya 1-0 mağlup oldu. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından saha karıştı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, sahaya daldı ve Verona forveti Thomas Henry'nin üzerine yürüdü. Sinirlerine hakim olamayan D'Aversa, Henry'e kafa attı. Yaşanan olayın ardından arbede çıkarken hakem, teknik direktör ve futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
D'AVERSA: ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ
Maçın ardından Sky'a konuşan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, "Maçın son dakikalarında bazı provokasyonların olduğu heyecanlı bir final vardı. Sonra Henry ve ben temasa geçtik, bu hareketi görmek hoş değildi, niyetim herkesi ayırmaktı ama o kışkırtmaya devam etti. Kesinlikle sahaya bir şey için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Verona yöneticileriyle zaten konuştum. Bunun için özür dilerim.
Lecce'den maç sonu yapılan açıklamada saldırı kınanırken, D'Aversa'nın maç sonunda Henry ile telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi ve futbolcudan özür dilendi.