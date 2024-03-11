Sahaya giren teknik direktör rakip forvete kafa attı

D'AVERSA: ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ

Maçın ardından Sky'a konuşan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, "Maçın son dakikalarında bazı provokasyonların olduğu heyecanlı bir final vardı. Sonra Henry ve ben temasa geçtik, bu hareketi görmek hoş değildi, niyetim herkesi ayırmaktı ama o kışkırtmaya devam etti. Kesinlikle sahaya bir şey için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Verona yöneticileriyle zaten konuştum. Bunun için özür dilerim.

Lecce'den maç sonu yapılan açıklamada saldırı kınanırken, D'Aversa'nın maç sonunda Henry ile telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi ve futbolcudan özür dilendi.