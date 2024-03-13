Katil İsrail Berekat’ı da katletti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırısında Filistinli futbolcu Muhammed Berekat şehit oldu. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinli sporcuların hayatlarını kaybetmeye devam ettiği, son olarak Ramazan ayının ilk gününde Han Yunus'a düzenlenen bombardımanda "Aslan" lakaplı plaj futbolu mili takım oyuncusu Muhammed Berekat'ın öldürüldüğü belirtildi.Ayrıca bombardımanlar sonucu Gazze ve Batı Şeria'daki 22 spor tesisinin yıkıldığı öğrenildi.