Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi’den Hasan Arat’a sert sözler!

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Milliyet'te yer alan haber şu şekilde:

"Başkan Hasan Arat, cumartesi günü toplanan Divan Kurulu'nda, "Beşiktaş'a çökmüşler" diyerek önemli iddiaları dile getirmişti.

Ahmet Nur Çebi'yi aradım. Geçen dönemin başkanı, Arat'ın iddialarına karşı neler diyordu, sordum.

Öfkeli, kırgın ve kızgın bir tavırla, "Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş'a çökemez" dedi. Belgesiz konuşmadığını, belge ve raporlar tamamlandığında tüm iddialara tek tek yanıt vereceğini de anlattı.

Çebi'yi incinmiş ve gergin buldum. İçinden gelenleri şöyle paylaştı:

"Bu bir kuşa bak operasyonu. Yukarıdan kuşu gösterip aşağıda farklı şeyler yapıyorlar. Camiayı yanıltıyorlar. En basit örneğini de söyleyeyim: Passolig ve sponsorluk gelirlerini kırdırdılar. Gerçeği farklı ve yanlış iddialarla gündeme getiriyorlar. Tekstil atölyesi iddiası yanlış. Onlar bize kiracı olmadı. Sadece hizmet sözleşmesi yaparak tesiste yer gösterdik. Çocuklar iyi niyetle çalışıp işi tamamladılar. Beşiktaş sofrası o tesise gelen, işi olan herkese açıktır. Bu kadar insani konular eleştiri nedeni olmamalıydı."