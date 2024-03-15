SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Forvete Frantzdy Pierrot hamlesi

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu hazırlamak için ceddi bir mesai harcıyor. Gelen bilgilere Siyah-Beyazlılar İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti'li santrfor Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Frantzdy Pierrot'u birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği de ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.94 boyunda olan Frantzdy Pierrot bu sezon Maccabi Haifa formasıyla 42 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Müthiş bir gol-asist sayısına ulaşan Pierrot, Haiti Milli Takımı'nda da benzer bir performans gösteriyor. Pierrot, 27 kez giydiği Haiti Milli Takım forması ile 19 kez fileleri sarsmayı başardı. Frantzdy Pierrot'un Maccabi Haifa ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Oyuncunun takımından ayrılmaya sıcak baktığı bonservis bedelinin de yaklaşık 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun piyasasının daha fazla yükselmesini beklemeden harekete geçmeyi planlıyorlar. (Takvim)

