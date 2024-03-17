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Giriş Tarihi: 17.3.2024 17:39

Sivasspor'da Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna davet edildi

AA
Sivasspor’da Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna davet edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın AFC Dünya Kupası elemeleri ikinci tur maçında 26 Mart Salı günü Hong Kong ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Tebrikler Azizbek Turgunboev." ifadelerine yer verildi.

Kulüpte daha önce de savunma oyuncusu Aaron Appindangoye Gabon, golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk milli takımları kadrosunda yer alırken, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın da Türkiye Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.

Sivasspor'un bir diğer genç oyuncusu Erdem Güleç de 17 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.

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Sivasspor'da Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna davet edildi
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