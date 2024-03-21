Beşiktaş’ta Ante Rebic krizi bitmek bilmiyor!

YÖNETİMİN ÖNÜNDE TEK SEÇENEK VAR

Bunun nedeni ise kazandığı para... Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro ücreti olan 30 yaşındaki sol kanadın, söz konusu rakamı bir başka kulüpte alması pek olası gözükmüyor.

2.5 milyon Euro'luk sözleşme yapmadan bir başka kulübe gitmeyi düşünmeyen Rebic'le yolların ayrılması için Beşiktaş'ın önünde sadece bir seçenek bulunuyor. O da oyuncunun yeni kulübündeki ücretinin üzerinin tamamlanması. Futbolcunun ancak bu şartlarda gitmeye sıcak baktığı belirtildi.