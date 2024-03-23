Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rota yeniden Carvalho
Giriş Tarihi: 23.3.2024 14:31

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rota yeniden Carvalho

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rota yeniden Carvalho

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği William Carvalho için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Real Betis'ten ayrılması beklenen Carvalho'ya için senelik 2 milyon Euro'dan 2 senelik imza attırmayı hedefliyor.

Beşiktaş için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre; Real Betis forması giyen William Carvalho, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun ara transferde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ancak kulübü Betis'in Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmediği ifade edildi.

Ancak İspanyol kulübünün gözden çıkarılan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılmasına izin vereceği ve Beşiktaş'ın da Carvalho için senelik 2 milyon Euro'dan 2 senelik imza attırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu sezon Real Betis ile 24 maça çıkan Carvalho, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rota yeniden Carvalho
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA