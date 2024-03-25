Milli Takım’da Ozan Kabak’ın doğum günü kutlandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Avusturya ile oynanacak özel maç için Viyana'da kamp yaptığı otelde bulunan ay-yıldızlı ekipte 24'üncü yaş günü olan Ozan Kabak için kutlama düzenlendi.

Ozan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi ve daha sonra da tebrikleri kabul etti. Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten savunma oyuncusu, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarın akşam Avusturya karşısında alınacak galibiyetle daha da mutlu olacağını söyledi.