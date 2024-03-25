SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya kanatlardan müthiş katkı!

Fenerbahçe'de golcüler Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin katkısı devam ederken, sarı-lacivertlilerin bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını bırakmaması hem de Avrupa'da yoluna devam etmesinin en büyük detayı ise kanatlarda görev yapan isimlerin gol ile asist üretmesi oldu.

Bu oyuncuların başında Dusan Tadic geldi. İlerlemiş yaşına rağmen İsmail Kartal'ın vazgeçilmesi olan Sırp futbolcu 11 asist, 8 golle 19 gole doğrudan etki etti ve alkışı kaptı. 35 yaşındaki futbolcu ayrıca Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan 30 maçın 30'unda da forma giyerek kendisine ne kadar iyi baktığını herkese gösterdi.

Tadic'in ardından en büyük katkı İrfan Can Kahveci'den geldi. Kariyer sezonunu yaşayan milli futbolcu 10 gol, 8 asistle yıldızlaştı. Fenerbahçe'de ayrıca kanatlarda görev yapan diğer isimler Cengiz Ünder 9 gol, 3 asist, Joshua King de 1 gol, 2 asistle katkı verdi. (Milliyet)

