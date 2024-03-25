Türkiye’den çekinirler

A Milli Takım'ın yarın Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Beşiktaş'ın eski kaptanı Veli Kavlak,'a konuştuEURO 2024'te Türkiye ve Avusturya'nın önemli başarılara imza atacağına inandığını söyleyen 35 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:Türkiye maçını izlemiştim. Büyük zafer elde etmişti Türkiye. Birkaç gün sonra Avusturya oynamıştı, onlar da galip geldi. Avusturya, Rangnick göreve geldikten sonra önde pres felsefesiyle başarılı oldu.karşısakat olduğu için yok. Takımdaöne çıkan isimler.Şampiyonası'nda sürpriz yapabilecek iki takım, Türkiye ve Avusturya bence. Turnuvada favori gösterilenler, bu iki ekibe rakip olmaktan keyif almaz ve çekinirler.Türkiye, rakibin canını acıtabilecek oyunculara sahip.kaliteli oyuncular. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. En önemli yapı taşı. Her takımla baş edebilecek, diş geçirebilecek ve zorluk çıkarabilecek bir oyuncu grubu yakalandı