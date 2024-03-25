Türkiye’den çekinirler

A Milli Takım'ın yarın Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Beşiktaş'ın eski kaptanı Veli Kavlak, SABAH Spor
'a konuştu… Avusturya Milli Takımı'nın formasını 31 kez giyen ve tek golünü Türkiye'ye atan Kavlak, kariyerine Rapid Wien U16'da teknik direktör, Avusturya U19'da da yardımcı antrenör olarak devam ediyor.
EURO 2024'te Türkiye ve Avusturya'nın önemli başarılara imza atacağına inandığını söyleyen 35 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
ALMANYA-
Türkiye maçını izlemiştim. Büyük zafer elde etmişti Türkiye. Birkaç gün sonra Avusturya oynamıştı, onlar da galip geldi. Avusturya, Rangnick göreve geldikten sonra önde pres felsefesiyle başarılı oldu.
TÜRKİYE'YE
karşı Alaba ve Arnautovic
sakat olduğu için yok. Takımda Konrad Laimer ve Baumgartner
öne çıkan isimler.
AVRUPA
Şampiyonası'nda sürpriz yapabilecek iki takım, Türkiye ve Avusturya bence. Turnuvada favori gösterilenler, bu iki ekibe rakip olmaktan keyif almaz ve çekinirler. İki ülke de ilk etapta gruplardan çıkar, devamını da getirebilirler.
HAKAN YAPI TAŞI
Türkiye, rakibin canını acıtabilecek oyunculara sahip. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız ve Arda Güler
kaliteli oyuncular. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. En önemli yapı taşı. Her takımla baş edebilecek, diş geçirebilecek ve zorluk çıkarabilecek bir oyuncu grubu yakalandı