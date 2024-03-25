Veli Kavlak'tan özel açıklamalar: "EURO 2024'te sürpriz yapacak iki takım var"

Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yapabilecek iki takım, Türkiye ve Avusturya bence. Turnuvada favori gösterilenler, bu iki ekibe rakip olmaktan keyif almaz ve çekinirler. İki ülke de ilk etapta gruplardan çıkar, devamını da getirebilirler.



"HAKAN YAPI TAŞI"

Türkiye, rakibin canını acıtabilecek oyunculara sahip. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız ve Arda Güler kaliteli oyuncular. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. En önemli yapı taşı. Her takımla baş edebilecek, diş geçirebilecek ve zorluk çıkarabilecek bir oyuncu grubu yakalandı