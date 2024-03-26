Galatasaraylı Derrick Köhn: Galatasaray’da oynamak hayalimdi

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılı ekip 25-28 Mart tarihlerinde Antalya'nın turizm beldesi olan Belek'te kamp yapacak. Lig lideri Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi devre arasında Almanya'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn basın mensuplarının karşısına çıktı. Genç sol bek oyuncusu hayali olan Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Galatasaray'a gelmeden önce 2-3 takımdan teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini dile getiren Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi burada Galatasaray'da oynamak. Bende burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.

"BEN SADECE BURAYA ODAKLANMALIYIM"

Takımdan ayrılarak Bayern Münih'e giden Sacha Boey gibi eski takımı olan Alman ekibine transfer olmak gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna Derrick Köhn, "Şuan sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münich'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şuan sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız" diye konuştu.

"OKAN HOCA FARK YARATIYOR"

Teknik direktör Okan Buruk hakkında gelen soruya Köhn, "Okan hoca sahada fark yaratıyor. Sorularımı ona iletiyorum, saha içi ya da dışı olsun ona soru sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Takım olmuş durumdayız. Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"TARAFTAR BANA SEVGİYLE YAKLAŞIYOR"

Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığını belirten Derrick Köhn, "Taraftar bana çok sevgi ile yaklaşıyor. Bende onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklıyorum. Hergün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugünlerde iyi günler geçirdiğim doğru. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum, çok iyi bir arkadaşımdır. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk vericidir. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim. Sanırım en son Rize maçında yapmıştım" dedi.

Takımdaki her ismi çok sevdiğini dile getiren Köhn, Mertens ve Zaha gibi farklı isimlerin olduğunu söyledi.

Galatasaray'ı Drogba ve Sneijder zamanından beri takip ettiğini de sözlerine ekleyen Köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap şarkı performansı sergileyeceğini kaydetti.