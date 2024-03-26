TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama! "Kim şampiyon olursa olsun..."

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlenen bir toplantısını yayınladı. Yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantıda bulunanlara çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları gerek teknik direktörleri gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre buna göre herhangi bir davranış olmasın."

"BAY DALLAS İLE KONUŞTUM"

"Geçtiğimiz hafta problemin en büyük kısmı VAR'da yaşandı. VAR'da görev alan hocalarımıza sesleniyorum, bu sıkıntıları istemiyoruz. Hafta içerisinde Bay Dallas ile konuştum. Tolga Hoca'yı görevden aldık biliyorsunuz. Bizim bu arkadaşlardan bundan sonraki dönemde maksimum maksimum maksimum dikkat istiyoruz. Bunu yapmazsak önce siz sonra MHK sonra da TFF ve başkan olarak da ben çok büyük eleştiri alıyoruz."



"ADALETTEN ŞAŞMAYIN"

"Göreve geldiğimizden beri hep sizin yanınızda olduk. Her türlü maddi manevi size destek verdik. Yıllardan beri korkulup da yapılamayan sağlık sigortasını hayata geçirdik. Sizlerin yanındayız, sizlere güveniyoruz. Lütfen bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Sizin muhatabınız biziz, kulüpler değil. Size olan güvenimizi toplantılarda dile getirdik."

"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN..."

"Bundan sonrası için de aynı. Bizim yapmamız gereken şu; biz bir şey yapıyorsak herhangi bir kulübe göre değil, kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi enterese etmiyor. Bizim görevimiz ne? Maçlarımızın son derece adaletli bir şekilde yönetilmesi, adaletten şaşmamamız. Bunu hayata geçirirsek bize kimse bir şey diyemez."

"SOSYAL MEDYADAN ETKİLENMEYİN"

"En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse hiçbir sıkıntı olmaz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizden öğrendiğim şey şu, 'Allah hakem şansı versin' diyorsunuz. Ben de size 'Allah hakem şansı versin' diyorum. Allah'ın yardımı üzerinizde olsun. Güzel bir şekilde bu işin üstesinden gelip kazasız belasız gelip işin sonunu görsün. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize."