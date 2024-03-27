Dries Mertens’ten emeklilik açıklaması!

"SONUNA KADAR DEVAM EDİYORUZ"

Şampiyonluk yolunda rekabet halinde oldukları Fenerbahçe'nin de çok iyi performans sergilediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Onlar da sene başında çok fazla transfer yaptı ve çok iyi oyuncular getirdi. Onların da bu durumun içinde olmasından dolayı açıkçası mutluyum. İyi bir maçlar çıkarttılar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. Sonuna kadar devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mertens, "Elinde olsaydı Galatasaray'da 10 numaralı formayı Wesley Sneijder'e mi verirdi yoksa kendisi mi giyerdi?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise "Sneijder derdim. Sanırım buraya 30 yaşında geldi. Ben ise 30 yaşımda Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde de fit bir durumdaydı. Dolayısıyla cevabım Sneijder olurdu" şeklinde cevap verdi.