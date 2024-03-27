Galatasaray’ın hedefi 5 maç ve kupa! Milli ara sonrası...

Galatasaray, milli maçlar için verilen arada Antalya'da kampa girdi. Sarı-kırmızılılar, milli maçın ardından ilk maçına 2 Nisan'da Hatayspor karşısında çıkacak. Galatasaray, nisan ayında ligde ve Süper Kupa'da toplam 5 maça çıkacak.

Milli ara sonrası ilk olarak 2 Nisan'da Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, daha sonra 7 Nisan'da Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından ligde 15 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek. 21 Nisan'da sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek Okan Buruk'un ekibi, nisan ayı fikstürünü 28 Nisan'daki Adana Demirspor deplasmanında noktalayacak.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak ve müzesine bir kupa daha götürmek istiyor.

Galatasaray'ın milli ara sonrası nisan ayı fikstürü

2 Nisan: Galatasaray - Hatayspor

7 Nisan: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Kupa)

15 Nisan: Alanyaspor - Galatasaray

21 Nisan: Galatasaray - Pendikspor

28 Nisan Adana Demirspor - Galatasaray

4 MAÇI KALACAK

Galatasaray'ın nisan ayından sonra ligde 4 maçı kalacak. Sarı-kırmızılılar, sırasıyla; Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak.

