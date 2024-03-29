Fenerbahçe’den TFF’ye rest: Ertelemeyelim!

Türkiye Futbol Federasyonu, F.Bahçe Kulübü'ne bir yazı yollayarak, Süper Lig'de 14 Nisan'da oynayacakları Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için bir isteklerinin olup olmadığını resmi olarak sordu.

TFF, "Rakibiniz Olympiakos'un 14 Nisan Pazar günü kendi liginde oynayacağı PAOK karşılaşması Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Bu konuda TFF olarak Karagümrük maçını biz de erteleyebiliriz" dedi. F.Bahçe Kulübü'nün ise TFF'ye gönderdiği yanıtta, "Karagümrük maçının ertelenmesini istemiyoruz, daha önce de belirttiğimiz gibi 7 Nisan'da G.Saray ile oynayacağımız Süper Kupa Finalinin ertelenmesini talep ediyoruz" yanıtını verdi. Bu cevap sonrası Fatih Karagümrük müsabakasının tehir edilmesi rafa kalktı.