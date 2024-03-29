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Giriş Tarihi: 29.3.2024 16:00

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 NİSAN SALI:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 NİSAN ÇARŞAMBA:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 NİSAN PERŞEMBE:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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