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Giriş Tarihi: 1.4.2024 11:39 Son Güncelleme: 1.4.2024 11:49

Ante Rebic, İtalya yolcusu! Yeni sezonda...

Ante Rebic, İtalya yolcusu! Yeni sezonda...

Milan'dan Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat beklentilerin altında kalan Ante Rebic ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Hırvat yıldızın yeni rotasının İtalya olacağı iddia edildi. İşte Ante Rebic'e talip olan takım...

Beşiktaş'ta bu sezon büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'nın Rebic'i yakından takip ettiği ortaya çıktı. Verona'nın kümede kalması durumunda oyuncuyla iletişime geçeceği ifade edildi.

Beşiktaş, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan futbolcuyu ilk etapta satmak istiyor. Ante Rebic, Beşiktaş'ta bu sezon forma bulduğu 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. (SPORX)

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Ante Rebic, İtalya yolcusu! Yeni sezonda...
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