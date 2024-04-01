Ante Rebic, İtalya yolcusu! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ta bu sezon büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'nın Rebic'i yakından takip ettiği ortaya çıktı. Verona'nın kümede kalması durumunda oyuncuyla iletişime geçeceği ifade edildi.

Beşiktaş, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan futbolcuyu ilk etapta satmak istiyor. Ante Rebic, Beşiktaş'ta bu sezon forma bulduğu 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. (SPORX)