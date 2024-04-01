Fenerbahçe’de 2 Nisan seferberliği! Yönetim ne kararları alacak?

GECEYE KADAR SÜRECEK

Anket dışında üyelere de her gün mesajlar atılarak yarınki olağanüstü genel kurul için çağrı da yapılıyor. Başkan Ali Koç'un konuşmalar için süre sınırlaması istemediği toplantının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Genel kurulda sadece iftar arası verilecek.





'BİZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ'

Bu gelişmelerin dışında tüm gözler de futbol takımına çevrilmişti. Dün, Sabah Spor'da yer aldığı gibi sarı-lacivertli oyuncular, "Biz lige devam etmek istiyoruz, motivasyonumuz üst seviyede. Şampiyon biz olacağız" diyerek teknik direktörleri İsmail Kartal'a hem görüşlerini hem de hedeflerini bildirmişti. Camia ile yapılan iftar buluşmalarında da şu ana kadar ligden çekilme ile ilgili yetki konusunda tam bir mutabakat sağlanamadı. Genel görüşün, "Çekilme dışında başka yönden tepkimizi gösterelim" şeklinde olduğu öğrenildi.





F.BAHÇE'NİN 'KALBİ' KIRILDI!

Lige çarşamba günü Adana Demirspor maçı ile başlayıp 7 Nisan'da TFF Süper Kupa'da G.Saray karşısına çıkacak olan Kanarya'da Fred'in sakatlığı keyif kaçırdı. Takımın kalbi olarak gösterilen Brezilyalı oyuncu, ağrıları nedeniyle bir süredir dinlendiriliyor. İlk sakatlandığı dönemde 6-8 hafta ayrı kalması tavsiye edilen oyuncu 4-5 haftada sahaya dönmüştü. Sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık nedeniyle ayrı kalan oyuncunun yeniden bu sakatlığının nüksettiği ancak durumun çok ciddi olmadığı öğrenildi.