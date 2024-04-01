Hummels’i getirelim!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatan Trabzonspor, stoper takviyesi için Fluminense'de kiralık olarak forma giyen Marlon Santos'u listesine almıştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk ile görüşecek olan bordo-mavililerde yeni bir isim gündeme geldi.35 yaşındaki futbolcunun tecrübesine vurgu yapılırken, uygun maliyetle anlaşmanın sağlanabileceği kaydedildi.Ayrıca aynı takımdan 34 yaşındaki Alman 10 numara Marco Reus'un ismi de masaya geldi.Tecrübeli çalıştırıcının, Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin ile fikir alışverişi yaptıktan sonra kararını vereceği gelen haberler arasında.Kariyeri boyunca Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen Hummels, 17 kupa aldı. 2014'te Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan 1.91 boyundaki stoper, 6 kez Almanya şampiyonluğu, 6 kez Almanya Süper Kupa, 3 kez Almanya Kupası ve 1 defa da Almanya ile U21 Avrupa zaferi elde etti.Sezon sonunda kiralıktan dönecek isimlerle 13 yabancısı olacak Trabzonspor'da bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor. Eldeki isimlerdenzaten kiralık.ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Fountas planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralananvede Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok. Stoperdeile'den birini göndermeyi planlayan bordo-mavili ekipte, kiralık oynayan'nun durumu ise 10 milyon Euro'nun üstünde olması beklenen bonservisi nedeniyle belirsizliğini koruyor.