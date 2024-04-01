SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da 2 Nisan seferberliği

Fenerbahçe camiası yarın yapılacak Genel Kurul toplantısına kilitlendi. Ancak asıl nokta, bu toplantıda üye çoğunluğunun sağlanıp sağlanmayacağı... Sarı-lacivertli kulübün 2021 yılında yapılan genel kurulunda 34 bin 709 üyenin 28 bin 529'u katılım gösterirken, bu kez 40 bini bulan üyelerin en az yarısının yani 20 bin kişinin yarın katılım göstermesi gerekiyor.

ÜYELERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Bunun için de sarılacivertli yönetim büyük bir seferberlik ilan etti. Başta ulaşım organizasyonu olmak üzere şehir dışından gelecek üyelere de her türlü kolaylığın ve desteğin gösterilmesi için adımlar da atıldı. Üyelerin cep telefonlarına gönderilen mesajlarla bir anket yapan yönetim, kongrenin gerçekleşmesi için yeterli üye sayısına ulaşılacağı sinyalini aldı.

GECEYE KADAR SÜRECEK

Anket dışında üyelere de her gün mesajlar atılarak yarınki olağanüstü genel kurul için çağrı da yapılıyor. Başkan Ali Koç'un konuşmalar için süre sınırlaması istemediği toplantının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Genel kurulda sadece iftar arası verilecek.

"BİZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Bu gelişmelerin dışında tüm gözler de futbol takımına çevrilmişti. Dün, Sabah Spor'da yer aldığı gibi sarı-lacivertli oyuncular, "Biz lige devam etmek istiyoruz, motivasyonumuz üst seviyede. Şampiyon biz olacağız" diyerek teknik direktörleri İsmail Kartal'a hem görüşlerini hem de hedeflerini bildirmişti. Camia ile yapılan iftar buluşmalarında da şu ana kadar ligden çekilme ile ilgili yetki konusunda tam bir mutabakat sağlanamadı. Genel görüşün, "Çekilme dışında başka yönden tepkimizi gösterelim" şeklinde olduğu öğrenildi.